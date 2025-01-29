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«Мне будет нечего терять». Крюгер считает себя аутсайдером чемпионата мира — 2025

«Мне будет нечего терять». Крюгер считает себя аутсайдером чемпионата мира — 2025
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Двукратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер считает себя андердогом на чемпионате мира — 2025, который пройдёт в норвежском Тронхейме.

«Приятно быть немного аутсайдером. Чувствую, что нахожусь в атакующей позиции. Мне будет нечего терять на чемпионате мира, у меня есть всё, чтобы победить.

Конечно, завоевание золота чемпионата мира на родной земле будет много для меня значить, но карьера не зависит от того, добьюсь ли я успеха в Тронхейме или нет. Есть желание добиться успеха, но ничего страшного, если не получится его реализовать», — приводит слова Крюгера VG.

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