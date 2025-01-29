Титулованный норвежский двоеборец объявил о завершении карьеры из-за болезни Крона

Норвежский двоеборец Ярль Магнус Рийбер объявил о завершении карьеры из-за болезни Крона, воспалительный процесс которой поражает весь желудочно-кишечный тракт. Во время рождественской паузы он несколько раз был в больнице. Об этом он рассказал в интервью NRK.

«Это мой последний сезон. У меня болезнь Крона, и с этим мне придётся жить всю оставшуюся жизнь. К счастью, помогают лекарства.

Я чувствую себя как заключённый. Травмы и болезни были на протяжении всей моей карьеры. Даже когда у меня хорошие результаты, я не испытываю ту же радость, что и раньше. Думаю, что сейчас, когда я на вершине, вполне уместно остановиться. Эта болезнь для меня была немного неожиданна, но я не осознавал её масштабов», — приводит слова спортсмена NRK.

Уточняется, что последним стартом Рийбера станет этап Кубка мира — 2024/2025 в Лахти (Финляндия). Он является серебряным призёром Олимпиады-2018, восьмикратным чемпионом мира и пятикратным обладателем Кубка мира.