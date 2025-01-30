Французское издание опубликовало статью с призывом вернуть российских лыжников на КМ

Французское издание Ski de Fond опубликовало статью об отсутствии российских лыжников на международной арене.

«Количество отказов от участия в этапах Кубка мира, которых и так было много, растёт, а россиян, которые были настоящими верными и сильными соперниками для скандинавов, больше нет.

Январь и февраль вызывают всеобщее презрение, за исключением одной команды Франции, которая усердно трудится и заслуживает всяческих похвал по этому поводу, но, к сожалению для трёхцветных, остальным на это по-королевски наплевать.

То же самое произошло и в Энгадине, если не считать звёзд Норвегии Клебо, Венг и Йохауг и, конечно, лучших шведов. Эта сборная Швеции стала просто жалкой, настолько, что ей наплевать на мир и интерес к лыжным гонкам. То есть она стала просто одной из причин отсутствия интереса общественности.

На этапе Кубка мира, запланированном на эти выходные, печальные шведы лишат себя Фриды Карлссон, Эббы Андерссон, Вильяма Порома и Линн Сван, это было запланировано. Но этого было мало, и они добавили в список Эмму Рибом, Моа Илар, Маркуса Грате и Йонну Сундлинг, которых тоже там не будет.

Оправдание одно, и вы его знаете: «Наши спортсмены будут готовиться к чемпионату мира». Очевидно, эти грустные сэры собираются снимать одно и то же кино в 2026 году, чтобы подготовиться к Олимпиаде, и в 2027 году, чтобы подготовиться к чемпионату мира в Фалуне.

Так что, скажу вам откровенно, мы бы предпочли аплодировать российским спортсменам, которые всегда уважали свой вид спорта, а не этим шведским звездочётам или другим, которые выкладываются на полную катушку четыре раза в год.

Как вишенка на торте, эти клоуны также будут первыми, кто превратится в плакальщиц, жалующихся на отсутствие интереса и спонсоров к их дисциплинам, при этом пресекая любые попытки вернуть россиян, как это имеет место во многих видах спорта.

Помогите!!!» — написано в статье Ski de Fond.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) отстранила российских и белорусских лыжников от участия в международных соревнованиях.