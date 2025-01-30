Телеканал TV 2 прервал редакционное сотрудничество с Петтером Нортугом

Телеканал TV 2 приостановил редакционное сотрудничество с двукратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Петтером Нортугом. Норвежский спортсмен работает на канале в качестве комментатора и эксперта.

«Диалог с TV 2 был хорошим, и мы согласны с тем, что сейчас, учитывая всё происходящее, правильно нажать кнопку паузы для роли эксперта. Но я всё равно буду с нетерпением ждать возможности поучаствовать в трансляциях чемпионата мира TV 2 из норвежского Тронхейма в качестве гостя», — приводит слова Нортуга официальный сайт телеканала.

Спортивный директор TV 2 Вегард Янсен Гарден сообщил, что сотрудничество с Нортугом временно приостановлено из-за большой занятости лыжника, и добавил, что телеканал рассчитывает на норвежца в долгосрочной перспективе.