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Александр Большунов улетел в Европу

Появилась информация, что Александр Большунов улетел в Европу
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Появилась информация о том, что трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов улетел в Европу.

В социальных сетях и чатах распространяется фото, на котором человек, похожий на Большунова, находится на территории французского аэропорта. Предположительно, фото сделано из «сториз» супруги Александра Анны Большуновой.

Фото: Социальные сети

Сегодня, 30 января, у сборной России по лыжным гонкам начинается тренировочный сбор в армянском Цахкадзоре.

Напомним, 25 января Большунов одержал первую победу на этапах Кубка России в этом сезоне. Он занял первое место в спринте на шестом этапе, который проходил в Ижевске. В данный момент Большунов занимает четвёртое место в общем зачёте Кубка России — 2024/2025.

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