Елена Вяльбе подтвердила информацию о том, что Александр Большунов находится в Европе

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подтвердила информацию о нахождении трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в Европе.

«Большунов улетел в Европу тренироваться согласно индивидуальному плану», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Ранее сообщалось, что человек, похожий на Большунова, был замечен на территории французского аэропорта.

Сегодня, 30 января, у сборной России по лыжным гонкам начинается тренировочный сбор в армянском Цахкадзоре.

Напомним, 25 января Большунов одержал первую победу на этапах Кубка России в этом сезоне. Он занял первое место в спринте на шестом этапе, который проходил в Ижевске. В данный момент Большунов занимает четвёртое место в общем зачёте Кубка России — 2024/2025.