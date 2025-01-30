Юрий Бородавко объяснил решение Александра Большунова провести сбор в Европе

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил причины отъезда трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в Европу.

«Было принято совместное решение. Всё было согласовано с Александром, с МИД и с ЦСКА. Решили, что на сегодняшний день для Александра провести сбор в Европе будет лучшим вариантом, а также заняться налаживанием прежних связей», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 30 января, у других членов сборной России по лыжным гонкам начинается тренировочный сбор в армянском Цахкадзоре.

Напомним, 25 января Большунов одержал первую победу на этапах Кубка России в этом сезоне. Он занял первое место в спринте на шестом этапе, который проходил в Ижевске. В данный момент Большунов занимает четвёртое место в общем зачёте Кубка России — 2024/2025.