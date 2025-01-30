В Норвегии закроют резервную и юниорскую сборные по лыжным гонкам

Генеральный менеджер норвежской лыжной ассоциации Катрин Инстебё заявила о закрытии резервной и юниорской сборных страны.

«Мы столкнулись с ростом расходов, а осенью прошлого года нам сообщили, что один из спонсоров отказывается от сотрудничества. Тогда мы столкнулись с другой экономической реальностью. У нас есть рабочая группа, которая изучает, как мы должны управлять норвежским лыжным спортом до 2030 года. Одна из их рекомендаций заключается в том, что мы должны закрыть резервную и юниорскую сборные. Мы так и сделали», — цитирует Инстебё VG.

Норвежская лыжная ассоциация завершила 2023 год с суммой долга более $ 2 млн. Закрытие команд будет осуществлено с 30 апреля. Отмечается, что спонсоры покрывали 20% от общего бюджета ассоциации.