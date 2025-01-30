Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

В Норвегии закроют резервную и юниорскую сборные по лыжным гонкам

В Норвегии закроют резервную и юниорскую сборные по лыжным гонкам
Комментарии

Генеральный менеджер норвежской лыжной ассоциации Катрин Инстебё заявила о закрытии резервной и юниорской сборных страны.

«Мы столкнулись с ростом расходов, а осенью прошлого года нам сообщили, что один из спонсоров отказывается от сотрудничества. Тогда мы столкнулись с другой экономической реальностью. У нас есть рабочая группа, которая изучает, как мы должны управлять норвежским лыжным спортом до 2030 года. Одна из их рекомендаций заключается в том, что мы должны закрыть резервную и юниорскую сборные. Мы так и сделали», — цитирует Инстебё VG.

Норвежская лыжная ассоциация завершила 2023 год с суммой долга более $ 2 млн. Закрытие команд будет осуществлено с 30 апреля. Отмечается, что спонсоры покрывали 20% от общего бюджета ассоциации.

Материалы по теме
Стал известен окончательный состав мужской сборной Норвегии на чемпионат мира — 2025
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android