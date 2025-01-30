«Чувствую себя пленником момента». Рийбер подробнее объяснил причины ухода из спорта

Норвежский двоеборец Ярль Магнус Рийбер подробнее объяснил причины своего ухода из профессионального спорта.

«В последнее время мне пришлось столкнуться с рядом трудностей. Мало тренировок и несколько посещений больницы. Теперь я наконец-то прояснил ситуацию, и это повлияло на мой дальнейший выбор. С сентября я провёл с семьёй всего три недели. Такое возможно один раз, особенно когда Кубок мира проходит на родине. Но даже если результаты приходят, это уже не приносит мне той радости, которая была раньше. Ситуация со здоровьем съедает заработок, контролируя все выборы и приоритеты. Чувствую себя пленником момента, и приоритеты отнимают время от того, что для меня важнее всего.

С учётом Олимпийских игр в следующем году мне пришлось бы пожертвовать ещё больше, а ситуация со здоровьем не даёт уверенности в том, что мой организм это выдержит. Потому сейчас вижу возможность уйти, пока я впереди, и начать строить тело, которое сможет играть и веселиться с моими детьми.

Теперь мне не терпится принять участие в жизни тех, кто живёт дома и ждёт меня изо дня в день. Хочу разгрузить свою спутницу жизни, которая почти пять лет была матерью-одиночкой с полной занятостью и которая также была важным помощником в бизнесе, связанном с моей спортивной карьерой. Теперь их очередь быть на первом месте — и я готов отдать им столько же сил, сколько они отдали мне.

В завершение хотел бы поблагодарить своих бабушку и дедушку, маму, папу, брата, товарищей по команде, болельщиков и замечательных спонсоров, которые принимали участие в этом путешествии. Вместе мы побили рекорды, о которых даже не подозревали! Я полон благодарности за всё, что мне удалось пережить, и с нетерпением жду продолжения пути», — написал Рийбер в социальных сетях.

Напомним, Ярль Магнус Рийбер заявил о завершении карьеры из-за болезни Крона, воспалительный процесс которой поражает весь желудочно-кишечный тракт. Спортсмен является серебряным призёром Олимпиады-2018, восьмикратным чемпионом мира и пятикратным обладателем Кубка мира.