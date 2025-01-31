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Сундлинг — о подготовке к ЧМ-2025: не верю в слепое копирование предыдущей успешной модели

Сундлинг — о подготовке к ЧМ-2025: не верю в слепое копирование предыдущей успешной модели
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Олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Йонна Сундлинг высказалась о подготовке к чемпионату мира — 2025 в Тронхейме.

«Не верю в слепое копирование предыдущей успешной модели. Всегда есть что улучшить и где внести изменения. Да, база осталась прежней, но мы поменяли детали. Сложно выделить что-то конкретное.

Я больше соревновалась и бегала больше дистанционных гонок. Улучшила свою выносливость. Даже несмотря на то что спринт по-прежнему в приоритете, спринтерские тренировки сделали меня лучше на длинных дистанциях», — приводит слова Сундлинг SVT.

Напомним, чемпионат мира — 2025 в Тронхейме пройдёт с 26 февраля по 9 марта.

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