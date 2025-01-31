«Нет такой дистанции, которую я не готова пробежать». Сундлинг — о целях на ЧМ

Олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Йонна Сундлинг высказалась о целях на чемпионат мира — 2025 в норвежском Тронхейме.

«Хочу кататься столько, сколько выдержит моё тело. Несколько раз проверяла расписание соревнований. Но стараюсь не забегать слишком далеко вперёд в своих мыслях. Поэтому говорю, что приоритет — это спринт, и хорошо, что он идёт первым. Стараюсь сохранять спокойствие. Но сейчас чувствую, что нет такой дистанции, которую я не готова пробежать. Хочу кататься как можно больше», — приводит слова Сундлинг SVT.

Напомним, чемпионат мира — 2025 в Тронхейме пройдёт с 26 февраля по 9 марта.