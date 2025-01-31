Дмитрий Губерниев отреагировал на отъезд Александра Большунова в Европу

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал отъезд российского лыжника трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в Европу для тренировок по индивидуальному плану.

«Итак, Большунов погнал тренироваться в Европу!!! Это очень правильно, но вот тут руководству ФЛГР надо определиться, либо трусы надеть, либо крестик снять (как говорится). Лицемерное враньё и идиотская риторика надоели… Такие бестолковые руководители должны отправиться подальше… В отставку!!!» — написал Губерниев на своей странице в телеграм-канале.

Напомним, 25 января Большунов одержал первую победу на этапах Кубка России в этом сезоне. Он занял первое место в спринте на шестом этапе, который проходил в Ижевске. В данный момент Большунов занимает четвёртое место в общем зачёте Кубка России — 2024/2025.