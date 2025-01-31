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Кубок мира по лыжным гонкам — 2024/2025, 8-й этап: расписание гонок, где смотреть

Кубок мира по лыжным гонкам — 2024/2025, 8-й этап: расписание гонок, где смотреть
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В пятницу, 31 января, в Конье (Италия) начнётся восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

31 января
13:20 мск. Женщины. Командный спринт, классический стиль. Квалификация.
13:46 мск. Мужчины. Командный спринт, классический стиль. Квалификация.
15:20 мск. Женщины. Командный спринт, классический стиль. Финал.
16:20 мск. Мужчины. Командный спринт, классический стиль. Финал.

1 февраля
12:30 мск. Женщины. Спринт, классический стиль. Квалификация.
13:15 мск. Мужчины. Спринт, классический стиль. Квалификация.
15:00 мск. Женщины. Спринт, классический стиль. Финальный этап.
15:25 мск. Мужчины. Спринт, классический стиль. Финальный этап.

2 февраля
12:00 мск. Мужчины. 10 км. Индивидуальная гонка, свободный стиль.
15:00 мск. Женщины. 10 км. Индивидуальная гонка, свободный стиль.

Трансляцию Кубка мира по лыжным гонкам в России осуществляют каналы холдинга «Матч ТВ».

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025
Календарь Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025
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