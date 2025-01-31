Кубок мира по лыжным гонкам, 8-й этап, женщины: во сколько начало спринта, стартовый лист
Сегодня, 31 января, в итальянском Конье состоится женский командный спринт классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025, начало которого запланировано на 13:20 по московскому времени. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами команд.
Кубок мира — 2024/2025, восьмой этап. Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Квалификация. Стартовый лист (частично):
1. Финляндия.
- 1. Кертту Нисканен.
- 2. Ясми Йоэнсуу.
2. Финляндия.
- 1. Криста Пярмякоски.
- 2. Ясмин Кяхяря.
3. Швеция.
- 1. Йоханна Хагстрём.
- 2. Майя Дальквист.
4. Германия.
- 1. Лаура Гиммлер.
- 2. Колетта Ридцек.
5. Норвегия.
- 1. Хедда Остберг Амундсен.
- 2. Лотта Уднес Венг.
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