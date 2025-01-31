Кубок мира по лыжным гонкам, 8-й этап, женщины: во сколько начало спринта, стартовый лист

Сегодня, 31 января, в итальянском Конье состоится женский командный спринт классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025, начало которого запланировано на 13:20 по московскому времени. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами команд.

Кубок мира — 2024/2025, восьмой этап. Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Квалификация. Стартовый лист (частично):

1. Финляндия.

2. Ясми Йоэнсуу.

2. Финляндия.

1. Криста Пярмякоски.

2. Ясмин Кяхяря.

3. Швеция.

1. Йоханна Хагстрём.

2. Майя Дальквист.

4. Германия.

1. Лаура Гиммлер.

2. Колетта Ридцек.

5. Норвегия.

1. Хедда Остберг Амундсен.