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Кубок мира по лыжным гонкам, 8-й этап, женщины: во сколько начало спринта, стартовый лист

Кубок мира по лыжным гонкам, 8-й этап, женщины: во сколько начало спринта, стартовый лист
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Сегодня, 31 января, в итальянском Конье состоится женский командный спринт классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025, начало которого запланировано на 13:20 по московскому времени. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами команд.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Конье, Италия
Женщины. Командный Спринт Классический стиль. Квалификация
31 января 2025, пятница. 13:20 МСК
Не началось

Кубок мира — 2024/2025, восьмой этап. Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Квалификация. Стартовый лист (частично):

1. Финляндия.

  • 2. Ясми Йоэнсуу.

2. Финляндия.

  • 1. Криста Пярмякоски.
  • 2. Ясмин Кяхяря.

3. Швеция.

  • 1. Йоханна Хагстрём.
  • 2. Майя Дальквист.

4. Германия.

  • 1. Лаура Гиммлер.
  • 2. Колетта Ридцек.

5. Норвегия.

  • 1. Хедда Остберг Амундсен.
  • 2. Лотта Уднес Венг.
Календарь КМ по лыжным гонкам
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