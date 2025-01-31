Кубок мира по лыжным гонкам, 8-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, стартовый лист
Сегодня, 31 января, в итальянском Конье состоится мужской командный спринт классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025, начало которого запланировано на 13:46 по московскому времени. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами команд.
Кубок мира — 2024/2025, восьмой этап. Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. Квалификация. Стартовый лист (частично):
1. Италия.
- 1. Элиа Барб.
2. Финляндия.
- 1. Ийво Нисканен.
- 2. Лаури Вуоринен.
3. Норвегия.
- 1. Эвен Нортуг.
- 2. Эрик Вальнес.
4. США
- 1. Гус Шумахер.
- 2. Джеймс Клинтон Скунмейкер.
5. Франция.
- 1. Жуль Шаппа.
- 2. Ришар Жув.
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