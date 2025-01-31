Кубок мира по лыжным гонкам, 8-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, стартовый лист

Сегодня, 31 января, в итальянском Конье состоится мужской командный спринт классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025, начало которого запланировано на 13:46 по московскому времени. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами команд.

Кубок мира — 2024/2025, восьмой этап. Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. Квалификация. Стартовый лист (частично):

1. Италия.

1. Элиа Барб.

2. Финляндия.

1. Ийво Нисканен.

2. Лаури Вуоринен.

3. Норвегия.

1. Эвен Нортуг.

2. Эрик Вальнес.

4. США

1. Гус Шумахер.

2. Джеймс Клинтон Скунмейкер.

5. Франция.

1. Жуль Шаппа.