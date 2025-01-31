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«Пусть испугаются». Савелий Коростелёв — о сборах в Италии

«Пусть испугаются». Савелий Коростелёв — о сборах в Италии
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Российский лыжник, двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв рассказал об отношении европейцев к россиянам. Ранее стало известно, что три лыжника из сборной России — Дарья Непряева, Сергей Волков и Савелий Коростелёв — проводят сбор в Италии.

— Какое отношение к вам со стороны местных?
— Все приветливые, здороваются. Никакого негатива нет.

— Лыжники из других сборных есть?
— Да, пара команд тренируется, пересекаемся с ними, здороваемся на трассе.

— Наверняка думают: «О, а русские что тут делают?»
— Так точно никто не говорил. Наше молодое поколение нигде не бегало, может, они нас и не знают (смеётся).

— Пусть следят за российскими лыжами.
— Закиньте потом интервью шведским коллегам, пусть испугаются (смеётся), — приводит слова Коростелёва «Матч ТВ».

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