«Пусть испугаются». Савелий Коростелёв — о сборах в Италии

Российский лыжник, двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв рассказал об отношении европейцев к россиянам. Ранее стало известно, что три лыжника из сборной России — Дарья Непряева, Сергей Волков и Савелий Коростелёв — проводят сбор в Италии.

— Какое отношение к вам со стороны местных?

— Все приветливые, здороваются. Никакого негатива нет.

— Лыжники из других сборных есть?

— Да, пара команд тренируется, пересекаемся с ними, здороваемся на трассе.

— Наверняка думают: «О, а русские что тут делают?»

— Так точно никто не говорил. Наше молодое поколение нигде не бегало, может, они нас и не знают (смеётся).

— Пусть следят за российскими лыжами.

— Закиньте потом интервью шведским коллегам, пусть испугаются (смеётся), — приводит слова Коростелёва «Матч ТВ».