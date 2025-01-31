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Коростелёв — о сборах в Италии: если бы я поехал в Сочи, оставил бы больше

Коростелёв — о сборах в Италии: если бы я поехал в Сочи, оставил бы больше
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Российский лыжник, двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв рассказал, во сколько обошлась поездка на сборы в Италию.

— Сборы проводятся за счёт спонсоров и личных средств?
— Всё верно.

— Если не секрет, в какую сумму вам обошлась поездка?
— М-м-м, давайте оставим точные цифры без комментариев. Скажу так: в Италию дорого долететь, остальное здесь по стоимости как в России и Армении.

— Для вас это серьёзная сумма?
— Конечно, выходит в хорошую копеечку. Это при том, что ещё и спонсоры помогли. Если бы я поехал в Сочи за свои деньги, оставил бы больше.

— В долги не пришлось залезать?
— Нет-нет, у нас хорошие призовые на Кубке России, — приводит слова Коростелёва «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что три лыжника из сборной России — Дарья Непряева, Сергей Волков и Савелий Коростелёв — проводят сбор в Италии.

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