Коростелёв — о сборах в Италии: если бы я поехал в Сочи, оставил бы больше

Российский лыжник, двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв рассказал, во сколько обошлась поездка на сборы в Италию.

— Сборы проводятся за счёт спонсоров и личных средств?

— Всё верно.

— Если не секрет, в какую сумму вам обошлась поездка?

— М-м-м, давайте оставим точные цифры без комментариев. Скажу так: в Италию дорого долететь, остальное здесь по стоимости как в России и Армении.

— Для вас это серьёзная сумма?

— Конечно, выходит в хорошую копеечку. Это при том, что ещё и спонсоры помогли. Если бы я поехал в Сочи за свои деньги, оставил бы больше.

— В долги не пришлось залезать?

— Нет-нет, у нас хорошие призовые на Кубке России, — приводит слова Коростелёва «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что три лыжника из сборной России — Дарья Непряева, Сергей Волков и Савелий Коростелёв — проводят сбор в Италии.