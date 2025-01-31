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Коростелёв рассказал, сколько спортсменов могут войти в сборную на ОИ-2026

Коростелёв рассказал, сколько спортсменов могут войти в сборную на ОИ-2026
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Российский лыжник, двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв рассказал, сколько спортсменов могут войти в сборную страны на Олимпийских играх — 2026 в случае допуска россиян.

— В голове мелькает, что до Олимпийских игр остался год и есть возможность поехать в 2026-м?
— Замелькало, когда ещё на первый сбор поехал. Верю, что всё будет хорошо.

— Много разговоров о квотах. Кто-то предполагает, что это будет 1+1.
— Думал над этим вопросом. Мне кажется, может быть три варианта. Елена Валерьевна Вяльбе говорила, что за нами квоты заморожены, то есть будет 8+8. Но я подозреваю, для такого развития сценария должен быть восстановлен Олимпийский комитет России. Также говорят про 1+1, но это, на мой взгляд, самый маловероятный вариант. И, как мне кажется, если будет допуск на Игры в нейтральном статусе, то это будет по приглашению, то есть между одним и восемью спортсменами, — приводит слова Коростелёва «Матч ТВ».

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