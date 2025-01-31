Ясми Йоэнсуу показала лучшее время в квалификации командного спринта на КМ в Италии

В итальянском Конье прошла квалификация в женском командном спринте классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025. Первый результат показала финская лыжница Ясми Йоэнсуу, которая преодолела дистанцию 1,3 км за 3.03,24. Её партнёршей по команде является Кертту Нисканен, финишировавшая с девятым временем 3.07,97.
Второе место в квалификации заняла представительница Германии Лаура Гиммлер, проигравшая лидеру 1,80 секунды. Тройку лучших замкнула итальянка Федерика Кассоль (+1,88).
В финальном забеге выступят 15 лучших команд по суммам результатов их представительниц в квалификации.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Восьмой этап. Женщины, командный спринт. Квалификация:
- Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 3.03,24.
- Лаура Гиммлер (германия) — отставание 1,80.
- Федерика Кассоль (Италия) +1,88.