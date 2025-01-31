Валерио Гронд показал лучший результат в квалификации командного спринта на КМ в Конье

В итальянском Конье завершилась квалификация в мужском командном спринте классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025. Первый результат показал лыжник из Швейцарии Валерио Гронд, преодолевший дистанцию 1,3 км за 2.39,83. Его партнёром по команде является Яник Рибли, финишировавший с 10-м временем — 2.43,45.

Второе место в квалификации занял норвежец Эрик Вальнес, проигравший лидеру 2,12 секунды. Тройку лучших замкнул представитель Чехии Ондржей Черни (+2,54).

В финальном забеге выступят 15 лучших команд по суммам результатов их представителей в квалификации.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Восьмой этап. Мужчины, командный спринт. Квалификация:

Валерио Гронд (Швейцария) — 2.43,45. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 2,12. Ондржей Черни (Чехия) +2,54.