Финляндию дисквалифицировали в командном спринте на КМ из-за нарушения Ийво Нисканена

Финский лыжник трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен получил жёлтую карточку за нарушение стиля передвижения во время квалификации командного спринта классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025. Для финского лыжника это второе предупреждение в сезоне, влекущее за собой дисквалификацию.

Таким образом, Нисканен и его партнёр по команде Лаури Вуоринен прекратили борьбу в командном спринте из-за дисквалификации.

Первый результат в прологе показал лыжник из Швейцарии Валерио Гронд. Второе место в квалификации занял норвежец Эрик Вальнес, проигравший лидеру 2,12 секунды. Тройку лучших замкнул представитель Чехии Ондржей Черни (+2,54).