Ясми Йоэнсуу и Кертту Нисканен победили в командном спринте на КМ, шведки — вторые

Финские лыжницы Ясми Йоэнсуу и Кертту Нисканен стали победительницами командного спринта классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025. В финальном забеге они показали время 19.04,5.

Второе место заняли шведки Йоханна Хагстрём и Майя Дальквист, проигравшие лидерам 0,9 секунды. Тройку призёров замкнули представительницы Германии Лаура Гиммлер и Колетта Ридцек (+1,2).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Восьмой этап. Женщины, командный спринт. Финал:

Финляндия-1 (Ясми Йоэнсуу, Кертту Нисканен) — 19.04,5. Швеция-1 (Йоханна Хагстрём, Майя Дальквист) — отставание 0,9. Германия-1 (Лаура Гиммлер, Колетта Ридцек) +1,2. Норвегия-2 (Элена Рисе Йонсен, Хедда Бакемо) +1,7. Норвегия-1 (Хедда Амундсен, Лотта Уднес Венг) +1,7. Германия-2 (Катарина Хенниг, Лиза Ломанн) +7,4.