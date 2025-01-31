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Ясми Йоэнсуу и Кертту Нисканен победили в командном спринте на КМ, шведки — вторые

Ясми Йоэнсуу и Кертту Нисканен победили в командном спринте на КМ, шведки — вторые
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Финские лыжницы Ясми Йоэнсуу и Кертту Нисканен стали победительницами командного спринта классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025. В финальном забеге они показали время 19.04,5.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Конье, Италия
Женщины. Командный Спринт Классический стиль. Финал
31 января 2025, пятница. 15:20 МСК
Окончено
1
Финляндия
2
Швеция
3
Германия

Второе место заняли шведки Йоханна Хагстрём и Майя Дальквист, проигравшие лидерам 0,9 секунды. Тройку призёров замкнули представительницы Германии Лаура Гиммлер и Колетта Ридцек (+1,2).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Восьмой этап. Женщины, командный спринт. Финал:

  1. Финляндия-1 (Ясми Йоэнсуу, Кертту Нисканен) — 19.04,5.
  2. Швеция-1 (Йоханна Хагстрём, Майя Дальквист) — отставание 0,9.
  3. Германия-1 (Лаура Гиммлер, Колетта Ридцек) +1,2.
  4. Норвегия-2 (Элена Рисе Йонсен, Хедда Бакемо) +1,7.
  5. Норвегия-1 (Хедда Амундсен, Лотта Уднес Венг) +1,7.
  6. Германия-2 (Катарина Хенниг, Лиза Ломанн) +7,4.
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