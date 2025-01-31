Норвежцы Эвен Нортуг и Эрик Вальнес стали первыми в командном спринте на этапе КМ в Италии
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Норвежские лыжники Эвен Нортуг и Эрик Вальнес стали победителями командного спринта классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025. В финальном забеге они показали время 16.51,1.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Конье, Италия
Мужчины. Командный Спринт Классический стиль. Финал
31 января 2025, пятница. 15:52 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Швеция
Второе место заняла команда Франции в составе Жуля Шаппа и Ришара Жува с отставанием от лидеров в 0,5 секунды. Тройку призёров замкнул шведский дуэт Калле Хальфварссон/Оскар Свенссон (+1,0).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Восьмой этап. Мужчины, командный спринт. Финал:
- Норвегия-1 (Эвен Нортуг, Эрик Вальнес) — 16.51,1.
- Франция-1 (Жуль Шаппа, Ришар Жув) — отставание 0,5.
- Швеция-1 (Калле Хальфварссон, Оскар Свенссон) + 1,0.
- Норвегия-2 (Ховард Тёугбёль, Ансгар Эвенсен) + 2,4.
- Финляндия-2 (Ристоматти Хакола, Йони Мяки) + 2,7.
- Швейцария (Яник Рибли, Валерио Гронд) + 3,0.
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