Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Норвежцы Эвен Нортуг и Эрик Вальнес стали первыми в командном спринте на этапе КМ в Италии

Норвежцы Эвен Нортуг и Эрик Вальнес стали первыми в командном спринте на этапе КМ в Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежские лыжники Эвен Нортуг и Эрик Вальнес стали победителями командного спринта классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025. В финальном забеге они показали время 16.51,1.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Конье, Италия
Мужчины. Командный Спринт Классический стиль. Финал
31 января 2025, пятница. 15:52 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Швеция

Второе место заняла команда Франции в составе Жуля Шаппа и Ришара Жува с отставанием от лидеров в 0,5 секунды. Тройку призёров замкнул шведский дуэт Калле Хальфварссон/Оскар Свенссон (+1,0).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Восьмой этап. Мужчины, командный спринт. Финал:

  1. Норвегия-1 (Эвен Нортуг, Эрик Вальнес) — 16.51,1.
  2. Франция-1 (Жуль Шаппа, Ришар Жув) — отставание 0,5.
  3. Швеция-1 (Калле Хальфварссон, Оскар Свенссон) + 1,0.
  4. Норвегия-2 (Ховард Тёугбёль, Ансгар Эвенсен) + 2,4.
  5. Финляндия-2 (Ристоматти Хакола, Йони Мяки) + 2,7.
  6. Швейцария (Яник Рибли, Валерио Гронд) + 3,0.
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android