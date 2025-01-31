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Норвежцы Эвен Нортуг и Эрик Вальнес стали первыми в командном спринте на этапе КМ в Италии

Норвежские лыжники Эвен Нортуг и Эрик Вальнес стали победителями командного спринта классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025. В финальном забеге они показали время 16.51,1.

Второе место заняла команда Франции в составе Жуля Шаппа и Ришара Жува с отставанием от лидеров в 0,5 секунды. Тройку призёров замкнул шведский дуэт Калле Хальфварссон/Оскар Свенссон (+1,0).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Восьмой этап. Мужчины, командный спринт. Финал: