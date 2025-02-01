Кубок мира по лыжным гонкам, 8-й этап, женщины: во сколько начало спринта, стартовый лист

Сегодня, 1 февраля, в итальянском Конье состоится квалификация женского спринта классическим стилем на 1,3 км в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025, начало которого запланировано на 12:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами спортсменов.
Кубок мира — 2024/2025, восьмой этап. Женщины. Спринт 1,3 км. Классический стиль. Квалификация. Стартовый лист (частично):
1. Лиза Ломанн (Германия);
2. Аня Вебер (Швейцария);
3. Магдалена Шерц (Австрия);
4. Надин Фендрих (Швейцария);
5. Лена Кек (Германия);
6. Ясми Йоэнсуу (Финляндия);
7. Катарина Хенниг (Германия);
8. Катержина Янатова (Чехия);
9. Алина Майер (Швейцария);
10. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия);
11. Мелисса Галь (Франция);
12. Майя Дальквист (Швеция);
13. Аманда Саари (Финляндия);
14. Лотта Уднес Венг (Норвегия);
15. Маэрта Росенберг (Швеция).