Кубок мира по лыжным гонкам, 8-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, стартовый лист

Сегодня, 1 февраля, в итальянском Конье состоится квалификация мужского спринта классическим стилем на 1,3 км в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025, начало которого запланировано на 13:04 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами спортсменов.
Кубок мира — 2024/2025, восьмой этап. Мужчины. Спринт 1,3 км. Классический стиль. Квалификация. Стартовый лист (частично):
1. Элиа Барп (Италия);
2. Федерико Пеллегрино (Италия);
3. Эмиль Лиекари (Финляндия);
4. Эрик Вальнес (Норвегия);
5. Зак Кеттерсон (США);
6. Джеймс Клинтон Скунмейкер (США);
7. Антуан Сир (Канада);
8. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия);
9. Джеймс Клагнет (Великобритания);
10. Эвен Нортуг (Норвегия);
11. Ондржей Черни (Чехия);
12. Яник Рибли (Швейцария);
13. Жауме Пуэйо (Испания);
14. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия);
15. Гус Шумахер (США).