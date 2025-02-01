Кубок мира по лыжным гонкам, 8-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, стартовый лист

Сегодня, 1 февраля, в итальянском Конье состоится квалификация мужского спринта классическим стилем на 1,3 км в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025, начало которого запланировано на 13:04 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами спортсменов.

Кубок мира — 2024/2025, восьмой этап. Мужчины. Спринт 1,3 км. Классический стиль. Квалификация. Стартовый лист (частично):

1. Элиа Барп (Италия);

2. Федерико Пеллегрино (Италия);

3. Эмиль Лиекари (Финляндия);

4. Эрик Вальнес (Норвегия);

5. Зак Кеттерсон (США);

6. Джеймс Клинтон Скунмейкер (США);

7. Антуан Сир (Канада);

8. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия);

9. Джеймс Клагнет (Великобритания);

10. Эвен Нортуг (Норвегия);

11. Ондржей Черни (Чехия);

12. Яник Рибли (Швейцария);

13. Жауме Пуэйо (Испания);

14. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия);

15. Гус Шумахер (США).