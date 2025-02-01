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Ясми Йоэнсуу показала лучший результат в квалификации спринта на восьмом этапе Кубка мира

Ясми Йоэнсуу показала лучший результат в квалификации спринта на восьмом этапе Кубка мира
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Финская лыжница Ясми Йоэнсуу показала лучший результат в квалификации спринта классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Конье (Италия). Спортсменка преодолела дистанцию за 3.06,8. Второе место заняла представительница Норвегии Ане Аппельквист Стенсет с отставанием в 0,9 секунды. Тройку лидеров замкнула шведка Майя Дальквист (+2,7).

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Конье, Италия
Женщины. Спринт 1.3 км. Классический стиль. Квалификация
01 февраля 2025, суббота. 12:30 МСК
Окончено

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Восьмой этап. Женщины. Спринт 1,3 км. Классический стиль. Квалификация:

1. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 3.06,8

2. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) — отставание 0,9 секунды

3. Майя Дальквист (Швеция) +2,7

4. Надине Фендрих (Швейцария) +3,0

5. Федерика Касоль (Италия) +3,2

6. Хедда Остберг Амундсен (Норвегия) +3,9

7. Маэрта Росенберг (Швеция) +4,1

Календарь Кубок мира-2024/25
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