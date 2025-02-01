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Эрик Вальнес показал лучший результат в прологе спринта на этапе Кубка мира в Италии

Эрик Вальнес показал лучший результат в прологе спринта на этапе Кубка мира в Италии
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Норвежский лыжник Эрик Вальнес показал лучшее время в квалификации спринта классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Конье (Италия). Спортсмен преодолел дистанцию 1,3 км за 2.43,53.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Конье, Италия
Мужчины. Спринт 1.3 км. Классический стиль. Квалификация
01 февраля 2025, суббота. 13:04 МСК
Окончено

Второе и третье места заняли представители Швеции Эдвин Ангер (проигравший лидеру +0,4 секунды) и Антон Гран (+1,4). Всего в финальный этап спринта квалифицировались 30 лыжников.

Кубок мира — 2024/2025. Восьмой этап. Мужчины. Спринт 1,3 км. Классический стиль. Квалификация:

  1. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2.43,53
  2. Эдвин Ангер (Швеция) — отставание 0,4
  3. Антон Гран (Швеция) +1,4
  4. Джеймс Скунмейкер (США) + 1,6
  5. Оскар Вике (Норвегия) + 2.1
  6. Ондржей Черни (Чехия) + 2,1
Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025
Календарь Кубка мира — 2024/2025
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