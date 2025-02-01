Эрик Вальнес показал лучший результат в прологе спринта на этапе Кубка мира в Италии
Норвежский лыжник Эрик Вальнес показал лучшее время в квалификации спринта классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Конье (Италия). Спортсмен преодолел дистанцию 1,3 км за 2.43,53.
Второе и третье места заняли представители Швеции Эдвин Ангер (проигравший лидеру +0,4 секунды) и Антон Гран (+1,4). Всего в финальный этап спринта квалифицировались 30 лыжников.
Кубок мира — 2024/2025. Восьмой этап. Мужчины. Спринт 1,3 км. Классический стиль. Квалификация:
- Эрик Вальнес (Норвегия) — 2.43,53
- Эдвин Ангер (Швеция) — отставание 0,4
- Антон Гран (Швеция) +1,4
- Джеймс Скунмейкер (США) + 1,6
- Оскар Вике (Норвегия) + 2.1
- Ондржей Черни (Чехия) + 2,1
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