Эрик Вальнес показал лучший результат в прологе спринта на этапе Кубка мира в Италии

Норвежский лыжник Эрик Вальнес показал лучшее время в квалификации спринта классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Конье (Италия). Спортсмен преодолел дистанцию 1,3 км за 2.43,53.

Второе и третье места заняли представители Швеции Эдвин Ангер (проигравший лидеру +0,4 секунды) и Антон Гран (+1,4). Всего в финальный этап спринта квалифицировались 30 лыжников.

Кубок мира — 2024/2025. Восьмой этап. Мужчины. Спринт 1,3 км. Классический стиль. Квалификация: