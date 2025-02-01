«Было бы интересно посмотреть на Большунова». Норвежский журналист — о возвращении россиян

Журналист VG Уле Кристиан Стрём высказался о возможном возвращении российских лыжников и биатлонистов на международную арену.

«У нас не особо говорят о возвращении российских биатлонистов. Многие считают, что они не вернутся, пока СВО не закончится, пока не будет мирных переговоров и не наступит мир.

Точно было бы интересно посмотреть на то, что делают Большунов, Вяльбе, Степанова. Но лично я не слышал, чтобы хоть кто-то говорил, что они должны вернуться, пока идёт СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата»)», — рассказал Стрём в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Ранее стало известно об отъезде российского лыжника трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в Европу для тренировок по индивидуальному плану.