Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Было бы интересно посмотреть на Большунова». Норвежский журналист — о возвращении россиян

«Было бы интересно посмотреть на Большунова». Норвежский журналист — о возвращении россиян
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист VG Уле Кристиан Стрём высказался о возможном возвращении российских лыжников и биатлонистов на международную арену.

«У нас не особо говорят о возвращении российских биатлонистов. Многие считают, что они не вернутся, пока СВО не закончится, пока не будет мирных переговоров и не наступит мир.

Точно было бы интересно посмотреть на то, что делают Большунов, Вяльбе, Степанова. Но лично я не слышал, чтобы хоть кто-то говорил, что они должны вернуться, пока идёт СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата»)», — рассказал Стрём в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Ранее стало известно об отъезде российского лыжника трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в Европу для тренировок по индивидуальному плану.

Материалы по теме
Лыжники Большунов и Коростелёв уехали из России. И правильно сделали!
Лыжники Большунов и Коростелёв уехали из России. И правильно сделали!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android