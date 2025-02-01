Лыжница Майя Дальквист завоевала золото в финале спринта на Кубке мира — 2025
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Шведская лыжница Майя Дальквист выиграла финал спринта в рамках Кубка мира — 2024/2025 по лыжным гонкам. Она преодолела дистанцию 1,3 км за 3.03,8. Второе место с отставанием в 1,0 секунды у швейцарки Надине Фендрих. Тройку призёров замкнула немецкая лыжница Лаура Гиммлер, проигравшая лидеру 1,3 секунды.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Конье, Италия
Женщины. Спринт 1.3 км. Классический стиль. Финал
01 февраля 2025, суббота. 16:25 МСК
Окончено
1
Майя Дальквист
Швеция
3:03.8
2
Надине Фендрих
Швейцария
+1.0
3
Лаура Гиммлер
Германия
+1.3
Кубок мира — 2024/2025, восьмой этап. Женщины. Спринт 1,3 км. Классический стиль. Финал:
1. Майя Дальквист (Швеция) — 3.03,8.
2. Надине Фендрих (Швейцария) — отставание +1,09.
3. Лаура Гиммлер (Германия) +1,3.
4. Лотта Уднес Венг (Норвегия) +3,6.
5. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) +15,3.
6. Колетта Ридцек (Германия) +17,07.
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