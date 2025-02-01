Лыжница Майя Дальквист завоевала золото в финале спринта на Кубке мира — 2025

Шведская лыжница Майя Дальквист выиграла финал спринта в рамках Кубка мира — 2024/2025 по лыжным гонкам. Она преодолела дистанцию 1,3 км за 3.03,8. Второе место с отставанием в 1,0 секунды у швейцарки Надине Фендрих. Тройку призёров замкнула немецкая лыжница Лаура Гиммлер, проигравшая лидеру 1,3 секунды.

Кубок мира — 2024/2025, восьмой этап. Женщины. Спринт 1,3 км. Классический стиль. Финал:

1. Майя Дальквист (Швеция) — 3.03,8.

2. Надине Фендрих (Швейцария) — отставание +1,09.

3. Лаура Гиммлер (Германия) +1,3.

4. Лотта Уднес Венг (Норвегия) +3,6.

5. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) +15,3.

6. Колетта Ридцек (Германия) +17,07.