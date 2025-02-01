Норвежские лыжники заняли весь пьедестал почёта в спринте на этапе КМ в Италии
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Норвежский лыжник Эрик Вальнес стал победителем спринта классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира — 2024/2025 по лыжным гонкам. В финальном забеге он преодолел дистанцию 1,3 км за 2.37,6.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Конье, Италия
Мужчины. Спринт 1.3 км. Классический стиль. Финал
01 февраля 2025, суббота. 16:38 МСК
Окончено
1
Эрик Вальнес
Норвегия
2:37.6
2
Ансгар Эвенсен
Норвегия
+0.7
3
Эвен Нортуг
Норвегия
+1.1
Второе и третье места также заняли представители Норвегии. Серебряную медаль завоевал Ансгар Эвенсен с отставанием в 0,7 секунды. Тройку призёров замкнул Эвен Нортуг, проигравший лидеру 1,1 секунды.
Кубок мира — 2024/2025. Восьмой этап. Мужчины. Спринт 1,3 км. Классический стиль. Финал:
- Эрик Вальнес (Норвегия) — 2.37,6.
- Ансгар Эвенсен (Норвегия) — отставание 0,7.
- Эвен Нортуг (Норвегия) +1,1.
- Ришар Жув (Франция) +4,3.
- Люка Шанава (Франция) +4,6.
- Эдвин Ангер (Швеция) +5,0.
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