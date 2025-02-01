Норвежские лыжники заняли весь пьедестал почёта в спринте на этапе КМ в Италии

Норвежский лыжник Эрик Вальнес стал победителем спринта классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира — 2024/2025 по лыжным гонкам. В финальном забеге он преодолел дистанцию 1,3 км за 2.37,6.

Второе и третье места также заняли представители Норвегии. Серебряную медаль завоевал Ансгар Эвенсен с отставанием в 0,7 секунды. Тройку призёров замкнул Эвен Нортуг, проигравший лидеру 1,1 секунды.

Кубок мира — 2024/2025. Восьмой этап. Мужчины. Спринт 1,3 км. Классический стиль. Финал: