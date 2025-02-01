Андрей Краснов и Анастасия Кулешова выиграли лыжный марафон Toksovo Cup
В субботу, 1 февраля, на курорте «Охта Парк» (Ленинградская область) прошёл лыжный марафон Toksovo Cup свободным стилем. Мужчины провели гонку на дистанции 40 км, женщины — на 20 км. В мужской гонке победу одержал лыжник Андрей Краснов, у женщин выиграла призёр Олимпийских игр и чемпионата мира Анастасия Кулешова.
Лыжные гонки. Toksovo Cup. Марафон 40 км, мужчины. Результаты:
- Андрей Краснов – 1:32.55,9.
- Дмитрий Баграшов – 1:32.56,8.
- Андрей Алипкин – 1:32.57,3.
Лыжные гонки. Toksovo Cup. Марафон 20 км, женщины. Результаты:
- Анастасия Кулешова – 49.53,1.
- Милена Габушева – 50.12,1.
- Алеся Рушенцева – 52.23,8.
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