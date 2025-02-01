Андрей Краснов и Анастасия Кулешова выиграли лыжный марафон Toksovo Cup

В субботу, 1 февраля, на курорте «Охта Парк» (Ленинградская область) прошёл лыжный марафон Toksovo Cup свободным стилем. Мужчины провели гонку на дистанции 40 км, женщины — на 20 км. В мужской гонке победу одержал лыжник Андрей Краснов, у женщин выиграла призёр Олимпийских игр и чемпионата мира Анастасия Кулешова.

Лыжные гонки. Toksovo Cup. Марафон 40 км, мужчины. Результаты:

Андрей Краснов – 1:32.55,9. Дмитрий Баграшов – 1:32.56,8. Андрей Алипкин – 1:32.57,3.

Лыжные гонки. Toksovo Cup. Марафон 20 км, женщины. Результаты: