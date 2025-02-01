Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Андрей Краснов и Анастасия Кулешова выиграли лыжный марафон Toksovo Cup

Андрей Краснов и Анастасия Кулешова выиграли лыжный марафон Toksovo Cup
Комментарии

В субботу, 1 февраля, на курорте «Охта Парк» (Ленинградская область) прошёл лыжный марафон Toksovo Cup свободным стилем. Мужчины провели гонку на дистанции 40 км, женщины — на 20 км. В мужской гонке победу одержал лыжник Андрей Краснов, у женщин выиграла призёр Олимпийских игр и чемпионата мира Анастасия Кулешова.

Лыжные гонки. Toksovo Cup. Марафон 40 км, мужчины. Результаты:

  1. Андрей Краснов – 1:32.55,9.
  2. Дмитрий Баграшов – 1:32.56,8.
  3. Андрей Алипкин – 1:32.57,3.

Лыжные гонки. Toksovo Cup. Марафон 20 км, женщины. Результаты:

  1. Анастасия Кулешова – 49.53,1.
  2. Милена Габушева – 50.12,1.
  3. Алеся Рушенцева – 52.23,8.
Материалы по теме
Лыжники Большунов и Коростелёв уехали из России. И правильно сделали!
Лыжники Большунов и Коростелёв уехали из России. И правильно сделали!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android