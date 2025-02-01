Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо лидирует, Вальнес вошёл в топ-3
Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В его активе 1459 очков.
Вторую строчку занимает швед Эдвин Ангер с результатом 1145 очков. На третью строчку вышел ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес (1084).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1459 очков.
- Эдвин Ангер (Швеция) — 1145.
- Эрик Вальнес (Норвегия) — 1084.
- Уго Лапалус (Франция) — 976.
- Федерико Пеллегрино (Италия) — 943.
- Мика Фермойлен (Австрия) — 931.
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 897.
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 888.
- Бен Огден (США) — 883.
- Фридрих Мох (Германия) — 840.
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