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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо лидирует, Вальнес вошёл в топ-3

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо лидирует, Вальнес вошёл в топ-3
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Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В его активе 1459 очков.

Вторую строчку занимает швед Эдвин Ангер с результатом 1145 очков. На третью строчку вышел ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес (1084).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1459 очков.
  2. Эдвин Ангер (Швеция) — 1145.
  3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 1084.
  4. Уго Лапалус (Франция) — 976.
  5. Федерико Пеллегрино (Италия) — 943.
  6. Мика Фермойлен (Австрия) — 931.
  7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 897.
  8. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 888.
  9. Бен Огден (США) — 883.
  10. Фридрих Мох (Германия) — 840.
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