Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо лидирует, Вальнес вошёл в топ-3

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В его активе 1459 очков.

Вторую строчку занимает швед Эдвин Ангер с результатом 1145 очков. На третью строчку вышел ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес (1084).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1459 очков. Эдвин Ангер (Швеция) — 1145. Эрик Вальнес (Норвегия) — 1084. Уго Лапалус (Франция) — 976. Федерико Пеллегрино (Италия) — 943. Мика Фермойлен (Австрия) — 931. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 897. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 888. Бен Огден (США) — 883. Фридрих Мох (Германия) — 840.