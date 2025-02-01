Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Диггинс увеличила отрыв на лидирующей позиции
Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 1546 очков.
Вторую строчку занимает представительница Норвегии Астрид Эйре Слинн с результатом 1269 очков. Тройку сильнейших замыкает немецкая спортсменка Виктория Карль (1237).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:
- Джессика Диггинс (США) — 1546 очков.
- Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 1269.
- Виктория Карль (Германия) — 1237.
- Кертту Нисканен (Финляндия) — 1133.
- Терезе Йохауг (Норвегия) — 1065.
- Тереза Штадлобер (Австрия) — 937.
- Йонна Сундлинг (Швеция) — 930.
- Эбба Андерссон (Швеция) — 886.
- Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 886.
- Хейди Венг (Норвегия) — 859.
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