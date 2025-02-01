Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Диггинс увеличила отрыв на лидирующей позиции

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 1546 очков.

Вторую строчку занимает представительница Норвегии Астрид Эйре Слинн с результатом 1269 очков. Тройку сильнейших замыкает немецкая спортсменка Виктория Карль (1237).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

Джессика Диггинс (США) — 1546 очков. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 1269. Виктория Карль (Германия) — 1237. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1133. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1065. Тереза Штадлобер (Австрия) — 937. Йонна Сундлинг (Швеция) — 930. Эбба Андерссон (Швеция) — 886. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 886. Хейди Венг (Норвегия) — 859.