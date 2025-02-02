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Кубок мира по лыжным гонкам, 8-й этап, мужчины: во сколько начало разделки, где смотреть, стартовый лист

Кубок мира по лыжным гонкам, 8-й этап, мужчины: во сколько начало разделки, где смотреть
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Сегодня, 2 февраля, в итальянском Конье состоится мужская гонка с раздельного старта — спринт свободным стилем на 10 км в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025. Начало запланировано на 12:00 мск. В прямом эфире гонку покажет телеканал «Матч! Арена». «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами спортсменов.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Конье, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
02 февраля 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Не началось

Кубок мира — 2024/2025, восьмой этап. Мужчины. Гонка с раздельного старта 10 км. Стартовый лист (частично):

28. Калле Хальфварссон (Швеция).

42. Ян Томас Йенссен (Норвегия).

44. Ийво Нисканен (Финляндия).

46. Андреас Рее (Норвегия).

48. Ивер Тильдхейм Андерсен (Норвегия).

50. Гус Шумахер (США).

52. Уго Лапалус (Франция).

54. Харальд Амундсен (Норвегия).

58. Мартин Лёвстрем Нюэнгет (Норвегия).

60. Эдвин Ангер (Швеция).

62. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия).

66. Бен Огден (США).

70. Федерико Пеллегрино (Италия).

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