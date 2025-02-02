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Кубок мира по лыжным гонкам, 8-й этап, женщины: во сколько начало разделки, где смотреть

Сегодня, 2 февраля, в итальянском Конье состоится женская гонка с раздельного старта — спринт свободным стилем на 10 км в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025. Начало запланировано на 15:00 мск. В прямом эфире гонку покажет телеканал «Матч! Арена». «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами спортсменок.

Кубок мира — 2024/2025, восьмой этап. Женщины. Гонка с раздельного старта 10 км. Стартовый лист (частично):

27. Майя Дальквист (Швеция).

28. Надине Фендрих (Швейцария).

29. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия).

31. Астрид Эйре Слинн (Норвегия).

37. Джессика Диггинс (США).

45. Кертту Нисканен (Швеция).

49. Лотта Венг (Норвегия).

55. Катарина Хенниг (Германия).

59. Криста Пярмякоски (Финляндия).