Харальд Амундсен выиграл разделку на этапе Кубка мира в Конье, в топ-3 только норвежцы

Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен одержал победу в гонке с раздельного старта свободным стилем на дистанции 10 км в рамках восьмого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Конье (Италия). Он преодолел дистанцию за 21.45,7.

Второе место занял его соотечественник Ивер Тильдхейм Андерсен с отставанием 11,7 секунды. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец, Мартин Лёвстрём Нюэнгет (+15,7).

Кубок мира — 2024/2025. Конье (Италия). Мужчины. Разделка 10 км. Результаты: