Харальд Амундсен выиграл разделку на этапе Кубка мира в Конье, в топ-3 только норвежцы
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Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен одержал победу в гонке с раздельного старта свободным стилем на дистанции 10 км в рамках восьмого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Конье (Италия). Он преодолел дистанцию за 21.45,7.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Конье, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
02 февраля 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
21:45.1
2
Ивер Тильдхейм Андерсен
Норвегия
+11.7
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+15.7
Второе место занял его соотечественник Ивер Тильдхейм Андерсен с отставанием 11,7 секунды. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец, Мартин Лёвстрём Нюэнгет (+15,7).
Кубок мира — 2024/2025. Конье (Италия). Мужчины. Разделка 10 км. Результаты:
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 21.45,7.
- Ивер Тильдхейм Андерсен (Норвегия) — отставание 11,7.
- Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +15,7.
- Эдвин Ангер (Швеция) +19,4.
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +20,3.
- Ийво Нисканен (Финляндия) +22,1.
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