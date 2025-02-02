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Клебо прервал тренировочный сбор в Швейцарии и вернулся в Норвегию из-за болезни

Клебо прервал тренировочный сбор в Швейцарии и вернулся в Норвегию из-за болезни
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Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо прервал тренировочный лагерь в Швейцарии и вернулся в Норвегию, в Тронхейм, из-за болезни. Изначально норвежец планировал пробыть в тренировочном лагере до 10 февраля.

«Я могу подтвердить, что Йоханнес вернулся домой из своего тренировочного лагеря в Швейцарии. Он сейчас снова в Тронхейме. Он вернулся туда вместе со своим отцом и менеджером Хааконом. Они довольны тем, что вернулись, и Йоханнес получит необходимую ему помощь. Вероятно, он быстро вернётся к тренировкам», – приводит слова консультанта Клебо, Лассе Гимнеса, VG.

Ранее Йоханнес Клебо стал победителем масс-старта на 20 км в свободном стиле в рамках седьмого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходил в Энгадине (Швейцария).

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