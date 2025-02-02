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Советник Клебо рассказал о дальнейших планах спортсмена после выздоровления

Советник Клебо рассказал о дальнейших планах спортсмена после выздоровления
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Советник пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо по работе со СМИ Лассе Гимнес поделился дальнейшими планами лыжника после восстановления от болезни.

«Он останется в Тронхейме ещё на несколько дней, пока не станет на 100 процентов здоров. Затем планируется поездка в Скейкампен, перед тем как он, возможно, примет участие в этапе Кубка мира в Фалуне в выходные, начиная с пятницы, 14 февраля. Но сейчас он должен сосредоточиться на своём выздоровлении. Потом мы посмотрим, как будет происходить подготовка к чемпионату мира», – приводит слова Гимнеса VG.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2025 года пройдёт в норвежском Тронхейме с 26 февраля по 9 марта 2025 года.

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