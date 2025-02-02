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Джессика Диггинс выиграла разделку на восьмом этапе Кубка мира в Конье

Джессика Диггинс выиграла разделку на восьмом этапе Кубка мира в Конье
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Олимпийская чемпионка американка Джессика Диггинс одержала победу в гонке с раздельного старта свободным стилем на дистанции 10 км в рамках восьмого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Конье (Италия). Она преодолела дистанцию за 23.59,7.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Конье, Италия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
02 февраля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
23:59.7
2
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+5.1
3
Кертту Нисканен
Финляндия
+15.4

Второе место заняла норвежка Астрид Эйре Слинн с отставанием 5,1 секунды. Тройку призёров замкнула финская лыжница Кертту Нисканен (+15,4).

Кубок мира — 2024/2025. Конье (Италия). Женщины. Разделка 10 км. Результаты:

1. Джессика Диггинс (США) — 23.59,7.

2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — отставание 5,1.

3. Кертту Нисканен (Финляндия) +15,4.

4. Катержина Янатова (Чехия) +24,5.

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) +45,8.

Календарь Кубок мира-2024/25
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