Джессика Диггинс выиграла разделку на восьмом этапе Кубка мира в Конье

Олимпийская чемпионка американка Джессика Диггинс одержала победу в гонке с раздельного старта свободным стилем на дистанции 10 км в рамках восьмого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Конье (Италия). Она преодолела дистанцию за 23.59,7.

Второе место заняла норвежка Астрид Эйре Слинн с отставанием 5,1 секунды. Тройку призёров замкнула финская лыжница Кертту Нисканен (+15,4).

Кубок мира — 2024/2025. Конье (Италия). Женщины. Разделка 10 км. Результаты:

1. Джессика Диггинс (США) — 23.59,7.

2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — отставание 5,1.

3. Кертту Нисканен (Финляндия) +15,4.

4. Катержина Янатова (Чехия) +24,5.

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) +45,8.