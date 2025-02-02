Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Диггинс продолжает лидировать, Эйре Слинн — вторая

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. После победы в гонке с раздельного старта свободным стилем на дистанции 10 км в рамках восьмого этапа, который проходит в Конье (Италия), в её активе 1646 очков.

Вторую строчку занимает норвежская спортсменка Астрид Эйре Слинн с результатом 1364. Тройку сильнейших замыкает Виктория Карль из Германии (1237).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

Джессика Диггинс (США) — 1646 очков Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 1364 Виктория Карль (Германия) — 1237 Кертту Нисканен (Финляндия) — 1223 Терезе Йохауг (Норвегия) — 1065 Тереза Штадлобер (Австрия) — 937 Йонна Сундлинг (Швеция) — 930 Катержина Янатова (Чехия) — 901 Эбба Андерссон (Швеция) — 886 Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 878