Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо лидирует, Ангер — второй, Вальнес — третий

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. Сейчас в его активе 1459 очков.

Вторую строчку занимает шведский спортсмен Эдвин Ангер с результатом 1230 очков. Тройку сильнейших замыкает ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес (1084).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1459 очков Эдвин Ангер (Швеция) — 1230 Эрик Вальнес (Норвегия) — 1084 Уго Лапалус (Франция) — 1036 Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 988 Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 977 Федерико Пеллегрино (Италия) — 963 Мика Фермойлен (Австрия) — 931 Бен Огден (США) — 917 Фридрих Мох (Германия) — 840