Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо лидирует, Ангер — второй, Вальнес — третий
Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. Сейчас в его активе 1459 очков.
Вторую строчку занимает шведский спортсмен Эдвин Ангер с результатом 1230 очков. Тройку сильнейших замыкает ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес (1084).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1459 очков
- Эдвин Ангер (Швеция) — 1230
- Эрик Вальнес (Норвегия) — 1084
- Уго Лапалус (Франция) — 1036
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 988
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 977
- Федерико Пеллегрино (Италия) — 963
- Мика Фермойлен (Австрия) — 931
- Бен Огден (США) — 917
- Фридрих Мох (Германия) — 840
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