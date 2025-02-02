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«Был по-настоящему заряжен на гонку». Амундсен — о победе в разделке на этапе КМ в Конье

«Был по-настоящему заряжен на гонку». Амундсен — о победе в разделке на этапе КМ в Конье
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Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен высказался о победе в гонке с раздельного старта свободным стилем на дистанции 10 км в рамках восьмого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Конье (Италия).

«Это потрясающе. С нетерпением ждал этой гонки, тем более, что здесь так хорошо. Погода и трасса были действительно хорошими, как и условия, поэтому я был по-настоящему заряжен на эту гонку, и было приятно одержать победу.

Это очень важно. Я много тренировался, и вчерашний спринт был не очень удачным, но сегодня приятно видеть, что форма хорошая. Это придаёт мне большую уверенность. Теперь просто тренируюсь для Фалунь и чемпионата мира", — приводит слова Амундсена FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Конье, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
02 февраля 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
21:45.1
2
Ивер Тильдхейм Андерсен
Норвегия
+11.7
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+15.7

Второе место в гонке занял соотечественник Амундсена — Ивер Тильдхейм Андерсен с отставанием 11,7 секунды. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец, Мартин Лёвстрём Нюэнгет (+15,7).

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