«Был по-настоящему заряжен на гонку». Амундсен — о победе в разделке на этапе КМ в Конье

Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен высказался о победе в гонке с раздельного старта свободным стилем на дистанции 10 км в рамках восьмого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Конье (Италия).
«Это потрясающе. С нетерпением ждал этой гонки, тем более, что здесь так хорошо. Погода и трасса были действительно хорошими, как и условия, поэтому я был по-настоящему заряжен на эту гонку, и было приятно одержать победу.
Это очень важно. Я много тренировался, и вчерашний спринт был не очень удачным, но сегодня приятно видеть, что форма хорошая. Это придаёт мне большую уверенность. Теперь просто тренируюсь для Фалунь и чемпионата мира", — приводит слова Амундсена FIS.
Второе место в гонке занял соотечественник Амундсена — Ивер Тильдхейм Андерсен с отставанием 11,7 секунды. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец, Мартин Лёвстрём Нюэнгет (+15,7).
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