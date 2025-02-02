«Был по-настоящему заряжен на гонку». Амундсен — о победе в разделке на этапе КМ в Конье

Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен высказался о победе в гонке с раздельного старта свободным стилем на дистанции 10 км в рамках восьмого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Конье (Италия).

«Это потрясающе. С нетерпением ждал этой гонки, тем более, что здесь так хорошо. Погода и трасса были действительно хорошими, как и условия, поэтому я был по-настоящему заряжен на эту гонку, и было приятно одержать победу.

Это очень важно. Я много тренировался, и вчерашний спринт был не очень удачным, но сегодня приятно видеть, что форма хорошая. Это придаёт мне большую уверенность. Теперь просто тренируюсь для Фалунь и чемпионата мира", — приводит слова Амундсена FIS.

Второе место в гонке занял соотечественник Амундсена — Ивер Тильдхейм Андерсен с отставанием 11,7 секунды. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец, Мартин Лёвстрём Нюэнгет (+15,7).