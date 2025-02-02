«Рада, что не перегрелась на солнце». Диггинс — о победе в разделке на этапе КМ в Конье

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс прокомментировала победу в гонке с раздельным стартом свободным стилем на дистанции 10 км в рамках восьмого этапа, который проходит в Конье (Италия).
«Это было так весело. Зрители были потрясающими, очень, очень благодарна всем за аплодисменты, это было супер, суперкруто. Прекрасный день и прекрасное место — большего я и желать не могла.
Лыжи были идеальными, так что это огромная победа для моей команды. Просто хотела приложить как можно больше сил и рада, что не слишком перегрелась на солнце. Усердно тренируюсь, и приятно знать, что я двигаюсь в правильном направлении», — приводит слова Диггинс FIS.
Второе место в гонке заняла норвежка Астрид Эйре Слинн с отставанием 5,1 секунды. Тройку призёров замкнула финская лыжница Кертту Нисканен (+15,4).
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