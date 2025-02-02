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«Рада, что не перегрелась на солнце». Диггинс — о победе в разделке на этапе КМ в Конье

«Рада, что не перегрелась на солнце». Диггинс — о победе в разделке на этапе КМ в Конье
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Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс прокомментировала победу в гонке с раздельным стартом свободным стилем на дистанции 10 км в рамках восьмого этапа, который проходит в Конье (Италия).

«Это было так весело. Зрители были потрясающими, очень, очень благодарна всем за аплодисменты, это было супер, суперкруто. Прекрасный день и прекрасное место — большего я и желать не могла.

Лыжи были идеальными, так что это огромная победа для моей команды. Просто хотела приложить как можно больше сил и рада, что не слишком перегрелась на солнце. Усердно тренируюсь, и приятно знать, что я двигаюсь в правильном направлении», — приводит слова Диггинс FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Конье, Италия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
02 февраля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
23:59.7
2
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+5.1
3
Кертту Нисканен
Финляндия
+15.4

Второе место в гонке заняла норвежка Астрид Эйре Слинн с отставанием 5,1 секунды. Тройку призёров замкнула финская лыжница Кертту Нисканен (+15,4).

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