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Норвежцы Хольсвин и Скари стали чемпионами мира среди юниоров в классическом спринте

Норвежцы Хольсвин и Скари стали чемпионами мира среди юниоров в классическом спринте
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Норвежские лыжники Малин Хольсвин и Филип Скари одержали победы в спринтерских гонках классическим стилем на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Скилпарио (Италия).

В женской гонке подиум дополнили ещё две норвежки — Иселин Дривенес и Милла Андреассен. У мужчин второе место занял норвежец Ларс Хегген, третьим стал швейцарец Исай Неф.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025 среди юниоров. Скилпарио (Италия). Спринт. Женщины, результаты:

  1. Малин Хольсвин (Норвегия) — 3.00,5.
  2. Иселин Дривенес (Норвегия) — отставание 1,2.
  3. Милла Андреассен (Норвегия) +1,6.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025 среди юниоров. Скилпарио (Италия). Спринт. Мужчины, результаты:

  1. Филип Скари (Норвегия) — 2.38,3.
  2. Ларс Хегген (Норвегия) +0,1.
  3. Исай Неф (Швейцария) +5,1.
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