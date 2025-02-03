Норвежцы Хольсвин и Скари стали чемпионами мира среди юниоров в классическом спринте
Норвежские лыжники Малин Хольсвин и Филип Скари одержали победы в спринтерских гонках классическим стилем на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Скилпарио (Италия).
В женской гонке подиум дополнили ещё две норвежки — Иселин Дривенес и Милла Андреассен. У мужчин второе место занял норвежец Ларс Хегген, третьим стал швейцарец Исай Неф.
Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025 среди юниоров. Скилпарио (Италия). Спринт. Женщины, результаты:
- Малин Хольсвин (Норвегия) — 3.00,5.
- Иселин Дривенес (Норвегия) — отставание 1,2.
- Милла Андреассен (Норвегия) +1,6.
Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025 среди юниоров. Скилпарио (Италия). Спринт. Мужчины, результаты:
- Филип Скари (Норвегия) — 2.38,3.
- Ларс Хегген (Норвегия) +0,1.
- Исай Неф (Швейцария) +5,1.
Материалы по теме
Комментарии