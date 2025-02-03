Юлия Ступак опубликовала эпатажные фото, на которых позирует на лыжах в шубе и туфлях

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала в социальных сетях снимки с эпатажной фотосессии. В её рамках Ступак сфотографировалась на лыжах, при этом нарядившись в шубу, меховую шапку и туфли на каблуках.

Фото: из личного архива Юлии Ступак

Фото: из личного архива Юлии Ступак

В сезоне-2023/2024 Ступак редко появлялась на официальных турнирах. В декабре Юлия приняла участие в гонке с раздельным стартом на 5 км в классическом стиле на третьем этапе Альфа-Банк Кубка России в Кирово-Чепецке, где заняла 18-е место. Далее Юлия сделала перерыв, вернувшись к соревнованиям в феврале, на шестом этапе Кубка России. Там в спринте она дошла до полуфинальной стадии, а в масс-старте на 10 км стала 43-й.

Также Ступак выступила на Спартакиаде сильнейших в Тюмени: полуфинальная стадия в спринте, 29-е место в разделке и 10-е место в командном спринте.