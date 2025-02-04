Главный тренер ХМАО Сергей Турышев рассказал, что Устюгов выступит на ЧР в Казани

Главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, что олимпийский чемпион Сергей Устюгов в составе команды региона выступит на чемпионате Уральского федерального округа в Тюмени и чемпионате России в Казани.

«Сейчас у нас проходят чемпионаты федеральных округов, и все наши спортсмены участвуют в этих соревнованиях. В том числе Сергей Устюгов приехал и готовится выступить в Тюмени. Лыжники, у которых не хватает RUS‑пунктов для участия в чемпионате России, могут здесь их добрать. Позже молодёжь и юниоры выступят на первенстве России в Тюмени в конце февраля, а старшие спортсмены уедут на свои тренировочные мероприятия и уже будут готовиться к чемпионату России. В Казань все приедут 27 февраля.

Сергей Устюгов в составе, он готовится. По состоянию ничего сказать не могу, всё покажут соревнования. Он специально приехал сюда, чтобы проверить себя и разгонять организм уже непосредственно к чемпионату России», — приводит слова Турышева «Матч ТВ».

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт с 1 по 9 марта в Казани.