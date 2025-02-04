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«Я была бы матерью-одиночкой». Девушка Йоханнеса Клебо — о возможном рождении ребёнка

«Я была бы матерью-одиночкой». Девушка Йоханнеса Клебо — о возможном рождении ребёнка
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Пернилле Досвик, девушка пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо, ответила на вопрос о возможном рождении ребёнка от норвежского лыжника.

«Я чувствовала бы себя мамой-подростком, так что я ещё не готова. И была бы матерью-одиночкой. Йоханнес путешествует около 250 дней в году, поэтому он не может быть достаточно вовлечён в отцовство, пока занимается лыжным спортом. Сейчас даже речи нет, чтобы просить его прервать или даже закончить карьеру», — приводит слова девушки TV2.

27-летняя Пернилле Досвик и 28-летний Йоханнес Клебо находятся в отношениях несколько лет. Они познакомились в интернете и какое-то время общались онлайн, после чего увиделись вживую.

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