«Я была бы матерью-одиночкой». Девушка Йоханнеса Клебо — о возможном рождении ребёнка

Пернилле Досвик, девушка пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо, ответила на вопрос о возможном рождении ребёнка от норвежского лыжника.

«Я чувствовала бы себя мамой-подростком, так что я ещё не готова. И была бы матерью-одиночкой. Йоханнес путешествует около 250 дней в году, поэтому он не может быть достаточно вовлечён в отцовство, пока занимается лыжным спортом. Сейчас даже речи нет, чтобы просить его прервать или даже закончить карьеру», — приводит слова девушки TV2.

27-летняя Пернилле Досвик и 28-летний Йоханнес Клебо находятся в отношениях несколько лет. Они познакомились в интернете и какое-то время общались онлайн, после чего увиделись вживую.