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Лыжница из Андорры стала второй в спринте на ЧМ до 23 лет, победили шведы Розенберг и Гран

Лыжница из Андорры стала второй в спринте на ЧМ до 23 лет, победили шведы Розенберг и Гран
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Шведский лыжник Антон Гран и его соотечественница Марта Розенберг стали победителями спринтерских гонок классическим стилем на чемпионате мира U23, который проходит в Скилпарио (Италия).

В финале мужского спринта Гран опередил ещё одного шведа, Манса Скоглунда, занявшего второе место. Тройку призёров замкнул норвежец Йорген Шьолберг.

В соревнованиях девушек лыжница из Андорры Джина дель Рио заняла второе место, разделив представительниц Швеции на пьедестале почёта. Бронзу завоевала Элин Хенрикссон.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025 U23. Спринт. Финалы

Женщины:
1. Марта Розенберг (Швеция) — 2.59,10.
2. Джина дель Рио (Андорра) — отставание 5,14.
3. Элин Хенрикссон (Швеция) +5,95.

Мужчины:
1. Антон Гран (Швеция) — 2.37,79.
2. Манс Скоглунд (Швеция) — отставание 0,65.
3. Йорген Шьолберг (Норвегия) +0,67.

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