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Определилась последняя участница ЧМ-2025 по лыжным гонкам в женской сборной Норвегии

Определилась последняя участница ЧМ-2025 по лыжным гонкам в женской сборной Норвегии
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Лыжница Анне Кьерсти Кальво получила приглашение в сборную Норвегии для участия в чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. Она стала обладательницей последней путёвки в женской национальной команде на домашние соревнования.

«Анне Кьерсти добилась хороших результатов за последние несколько недель. Она дополнит норвежскую команду. Кальво в этом сезоне немного сбавила, но в течение зимы выступала очень сильно. Она также примет участие в этапе Кубка мира в шведском Фалуне, который является репетицией перед чемпионатом мира в Тронхейме», — приводит VG слова тренера Сюра Оле Сварстада со ссылкой на пресс-релиз Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

32-летняя Кальво — чемпионка мира 2023 года в эстафете и обладательница двух серебряных медалей этого первенства в командном спринте и масс-старте на 30 км.

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