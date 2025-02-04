Норвежский журналист: Большунову надоели Россия и Вяльбе с её безумными теориями

Журналист норвежского канала NRK Ян Петтер Сальдведт прокомментировал новость о том, что трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов проводит тренировочный сбор в Италии, где в 2026 году пройдёт зимняя Олимпиада. Он полетел туда за свои деньги и средства спонсоров.

Отметим, что подобным образом также поступили лыжники Савелий Коростелёв, Дарья Непряева и Сергей Волков из группы Егора Сорина, однако они тренируются не в одном месте с Большуновым.

«Я был очень удивлён, узнав, что Большунов уехал из России в Западную Европу. Сначала я подумал, что ему нужно вдохновение после трёх долгих лет отсутствия в международном лыжном спорте. Но моя главная версия заключается в том, что ему надоели Россия и, прежде всего, Вяльбе с её всё более и более безумными теориями.

Большунов надеется вернуться на международные соревнования к Олимпийским играм следующего года. Сейчас он может получить новую мотивацию, а также новый опыт катания в горах Италии, не находясь в одной стране с Вяльбе или кем-то ещё из федерации. Она говорит, что одобряет это. На самом деле это не так. Это протест против всего, за что она сейчас выступает. Большунов понимает, в какую сторону дует ветер, и он не в сторону Вяльбе», — приводит слова Сальтведта Sport24.